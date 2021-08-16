Экс-солистка Hi-Fi сошлась с мужем через месяц после расставания

Экс-солистка популярной в прошлом группы Hi-Fi сошлась с мужем, Олегом Курбатовым, спустя месяц после их расставания. Публикация об этом появилась в её в Instagram.

...поживём — увидим. Не поживём — не увидим, — подписала фотографию Терёшина.

42-летняя исполнительница опубликовала фотографию, на которой видно, как она сидит на коленях у своего мужа, 26-летнего Олега Курбатова, в одном из московских ресторанов. Около месяца назад Терёшина объявила о разрыве с Курбатовым, от которого она родила сына Арсения-Остапа, сейчас же экс-солистка Hi-Fi решила пересмотреть своё решение и вернуться к мужу. Незадолго до этого в Сети ходили слухи о том, что Терёшина закрутила роман со своим первым супругом, Славой Никитиным, от которого у неё родилась дочь Арис. Однако певица опровергла слухи, подчеркнув, что они с бывшим избранником состоят в исключительно дружеских отношениях.

Ранее Терёшина объявила о разрыве с Олегом Курбатовым, опубликовав полуобнаженное видео в свой Instagram.