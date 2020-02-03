https://static.news.ru/photo/c27b308a-46a7-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В семье бывшего возлюбленного Анны Седаковой Артёма Комарова произошла трагедия. Его супруга Евгения Дравина родила двойняшек, однако одна из дочерей умерла.

Бывшая участница шоу «Голос» рассказала в соцсетях, что её роды проходили тяжело. Она провела весь декабрь в реанимации, находясь там с девочками. После этого её жизнь кардинально изменилась, так как одна из малышек погибла, передаёт Starhit.

Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.