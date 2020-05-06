Екатерина Варнава рассталась с женихом

https://static.news.ru/photo/db82f3b4-8f96-11ea-9493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.

По словам Варнавы, однажды страстные отношения превратились в родственную связь, и она не смогла остаться любимой девушкой для Мякинькова. Пара разъехалась, но оба остались друзьями.

Из-за того что я в этом постоянно себя мариновала, я в какие-то моменты начинала не совсем адекватно реагировать, чуть-чуть раздражаться, — цитирует Варнаву «МК».

Актриса дала интервью журналистке Ксении Собчак.

Как писал NEWS.ru, весной 2020-го украинский Новый канал через суд потребовал отменить запрет на въезд на Украину для Варнавы. Она работала там ведущей до того, как в 2017 году ей запретили въезжать в страну.