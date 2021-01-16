Екатерина Гусева удивила зрителей горячей сальсой на «Танцах со звёздами»

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Актриса Екатерина Гусева удивила зрителей неожиданным амплуа на «Танцах со звёздами». Вместе с партнёром хореографом Евгением Папунаишвили она выдала настолько горячий танец, что буквально заставила зрителей открыть рты.

Пара открывала выступления под известную песню пуэрториканского певца Луиса Фонси Despacito. И «скромница» Гусева предстала в образе горячей сексуальной красотки с настолько дерзкими «па», что это отметили даже члены жюри.

Жарко стало даже мне. Это ли скромняшка Екатерина Гусева, которую мы видим в кино и на телеканале «Спас»?! — признался ведущий шоу на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов.

А Николай Цискаридзе, которого танец привёл в восторг, назвал актрису «российской Дженифер Лопес». Смелость партнёрши и её непривычную трансформацию отметил партнёр Гусевой Евгений Папунаишвили.

Сама же «роковая красотка» к своей новой роли отнеслась очень серьёзно.

Нам с Женей выпала честь открыть этот сезон и выступить первыми! Волнительно! Ответственно! — написала Гусева в Instagram перед началом шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время шоу «Танцы со звёздами» его участник Давид Манукян сделал сенсационное признание. Он подтвердил, что женился на Бузовой.