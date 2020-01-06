Екатерина Архарова и Артём Илясов Екатерина Архарова и Артём Илясов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Екатерина Архарова публично заявила о некомпетентности няни, которую они с мужем Артёмом Илясовым нашли несколько месяцев назад для своего ребёнка. По словам звезды, их семья столкнулась с хамством, лицемерием и неадекватным поведением.

Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу с Артёмом ошибку, взяв на работу Светлану Викторовну. Человек неоднократно не выходил на работу, при этом не выходил на связь. Это вошло в систему. Мы не в каменном веке живём. Есть телефоны и должно быть элементарное уважение к людям и их планам. А не: «Хочу выйду, хочу нет! И плевать мне на то, что у Вас слетают съёмки, Вы попадаете на деньги и портите с людьми отношения!»​ — заявила в Instagram Екатерина.

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ТЕМ, КТО ИЩЕТ НЯНЮ Дорогие друзья! Эта информация для тех, кто ищет грудничковую няню! Хочу предупредить, что-бы вы не повторили нашу с @artem.ilyasov ошибку, взяв на работу Беляеву Светлану Викторовну. Это человек, на которого нельзя положиться, который может подставить в любой момент, не взирая на то, что разрушит ваши планы, что вы понесёте финансовые потери и испортите отношения с людьми. Я бы никогда не написала подобный пост, если-бы не столкнулась с хамством, лицемерием и неадекватным поведением. Не хочу, что-бы кто-то наступил на наши грабли. #няни #агентствонянь #черныйсписокнянь #ищуняню #грудничкаваяняня #нянямосква

Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya)

Год назад Архарова объявила об исчезновении своего супруга. Актриса попросила подписчиков помочь ей в поисках мужа, которого последний раз видели в одном из столичных ресторанов. Спустя три дня Ильясов вернулся домой, рассказав журналистам, что проводил время с друзьями. На связь он не выходил якобы по причине разрядившегося телефона, писал NEWS.ru.

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