https://static.news.ru/photo/f3ba7ab2-3120-11ea-bc36-fa163e074e61_660.jpgЕкатерина Архарова и Артём ИлясовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Екатерина Архарова публично заявила о некомпетентности няни, которую они с мужем Артёмом Илясовым нашли несколько месяцев назад для своего ребёнка. По словам звезды, их семья столкнулась с хамством, лицемерием и неадекватным поведением.
Хочу предупредить, чтобы вы не повторили нашу с Артёмом ошибку, взяв на работу Светлану Викторовну. Человек неоднократно не выходил на работу, при этом не выходил на связь. Это вошло в систему. Мы не в каменном веке живём. Есть телефоны и должно быть элементарное уважение к людям и их планам. А не: «Хочу выйду, хочу нет! И плевать мне на то, что у Вас слетают съёмки, Вы попадаете на деньги и портите с людьми отношения!» — заявила в Instagram Екатерина.
Год назад Архарова объявила об исчезновении своего супруга. Актриса попросила подписчиков помочь ей в поисках мужа, которого последний раз видели в одном из столичных ресторанов. Спустя три дня Ильясов вернулся домой, рассказав журналистам, что проводил время с друзьями. На связь он не выходил якобы по причине разрядившегося телефона, писал NEWS.ru.