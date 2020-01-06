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После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.

Женщине удалось простить артисту все обиды, и она переехала из Штатов в Москву, чтобы наладить отношения с бывшим мужем, пишет StarHit. Власова при этом отметила, что Армен Борисович чувствует себя...