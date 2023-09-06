Сегодня, 6 сентября, Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. Артист скончался летом 2022 года от инфаркта. Часть праха экс-солиста «Ласкового мая» захоронена на Троекуровском кладбище в Москве. На его могиле установили памятник.

Вдова Юрия Шатунова Светлана, режиссер Александр Игудин, директор Аркадий Кудряшов и сотни поклонников певца собрались на открытии монумента.

«Юра научил нас всех любить жизнь через свои песни. Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения. Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думаю, что памятник ему бы понравился», — отметил Игудин.

Поклонники Шатунова рассказали корреспонденту NEWS.ru, что до сих пор не верят, что Шатунов умер естественной смертью. «Его отравили, так как завидовали», — считает фанатка Юрия, которая сделала куклу-вуду с его лицом.

Вдова артиста живет с сыном и дочерью в Германии. Как выяснилось, в России есть добровольцы, которые ухаживают за могилой Юрия. Евгений Иванович приходит на Троекуровское кладбище уже больше года. Он убирает сухие цветы с могилы кумира.

Говоря о Шатунове, мужчина расплакался. «Я сам вырос в детском доме, часто бывал на концертах Юры и считаю его своим братом. Мы, выросшие в детдомах, все сестры и братья», — отметил Евгений Иванович в разговоре с NEWS.ru.

Как прошло открытие памятника Юрию Шатунову — в фотогалерее NEWS.ru.

Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Александр Игудин на открытии памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруга Юрия Шатунова Светлана (в центре)

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла

Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дети солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла перед открытием памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Скульптор памятника солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову Виктория Тищенко на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве