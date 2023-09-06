«Его отравили»: скорбные кадры с открытия памятника Юрию Шатунову Певец скончался 30 июня 2022 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Сегодня, 6 сентября, Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. Артист скончался летом 2022 года от инфаркта. Часть праха экс-солиста «Ласкового мая» захоронена на Троекуровском кладбище в Москве. На его могиле установили памятник.

Вдова Юрия Шатунова Светлана, режиссер Александр Игудин, директор Аркадий Кудряшов и сотни поклонников певца собрались на открытии монумента.

«Юра научил нас всех любить жизнь через свои песни. Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения. Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думаю, что памятник ему бы понравился», — отметил Игудин.

Поклонники Шатунова рассказали корреспонденту NEWS.ru, что до сих пор не верят, что Шатунов умер естественной смертью. «Его отравили, так как завидовали», — считает фанатка Юрия, которая сделала куклу-вуду с его лицом.

Вдова артиста живет с сыном и дочерью в Германии. Как выяснилось, в России есть добровольцы, которые ухаживают за могилой Юрия. Евгений Иванович приходит на Троекуровское кладбище уже больше года. Он убирает сухие цветы с могилы кумира.

Говоря о Шатунове, мужчина расплакался. «Я сам вырос в детском доме, часто бывал на концертах Юры и считаю его своим братом. Мы, выросшие в детдомах, все сестры и братья», — отметил Евгений Иванович в разговоре с NEWS.ru.

Как прошло открытие памятника Юрию Шатунову — в фотогалерее NEWS.ru.