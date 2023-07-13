Эдгард Запашный заступился за осудившего СВО Меладзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Певец Валерий Меладзе, который ранее на концерте в Дубае продолжил за поклонником проукраинский националистический лозунг, произнес слова робко и неуверенно, отметил дрессировщик Эдгард Запашный. Он подчеркнул в интервью YouTube-каналу «Так сказать», что музыкант мог находиться в рамках тех или иных обстоятельств и не уверен в своей позиции насчет СВО. Запашный выразил желание поговорить с Меладзе.

Знаете, если человек с позицией, он это говорит громко, четко, по факту и дальше не боится ничего. Мне кажется, он в каких-то обстоятельствах в тот момент оказался. Какую-то неловкость ситуации я почувствовал. Я бы с ним поговорил, — сказал дрессировщик.

Меладзе в феврале 2022 года выступил против начала специальной военной операции России на Украине. Через некоторое время в интернете появилось видео, где артист, выступая на концерте в Дубае, продолжил проукраинский националистический лозунг в беседе с поклонником.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее поручение ведомству поступило от Генеральной прокуратуры. Как отметил адвокат Янис Юкша, в этой связи певца могут обвинить в госизмене.