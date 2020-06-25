Джимми Киммел принёс извинения за блэкфейс в скетчах

https://static.news.ru/photo/6110b04e-b6d3-11ea-ad29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Poole/Global Look Press

Ведущий американского телешоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел принёс извинения за скетч с блэкфейсом. В начале 2000-х годов на телевидении он несколько раз исполнил пародию на афроамериканского баскетболиста Карла Мэлоуна.

Киммел отметил, что на протяжении своей карьеры неоднократно пародировал известных людей, среди которых были темнокожие. Он заявил, что не хотел никого этим оскорбить. Сейчас, по его словам, многие из этих скетчей вызывают стыд и могут быть использованы как оружие против него. Его заявление опубликовано в Twitter.

Для меня нет ничего более важного, чем ваше уважение, и я приношу свои извинения всем, кто был задет или оскорблён из‑за слов, которые я произносил, или макияжа, который я носил, — написал шоумен.

Ведущий отметил, что сейчас находится на летних каникулах и вернётся к работе над шоу в сентябре.

Ранее извинения за скетч с блэкфейсом принёс ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон. В 2000 году он сыграл пародию на своего афроамериканского коллегу Криса Рока, писал NEWS.ru.