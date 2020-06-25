Джимми Киммел принёс извинения за блэкфейс в скетчах

Ведущий американского телешоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел принёс извинения за скетч с блэкфейсом. В начале 2000-х годов на телевидении он несколько раз исполнил пародию на афроамериканского баскетболиста Карла Мэлоуна.
Киммел отметил, что на протяжении своей карьеры неоднократно пародировал известных людей, среди которых были темнокожие. Он заявил, что не хотел никого этим оскорбить. Сейчас, по его словам, многие из этих скетчей вызывают стыд и могут быть использованы как оружие против него. Его заявление опубликовано в Twitter.