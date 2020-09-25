Джигурда рассказал о реакции жены на пьяные заигрывания с Волочковой

https://static.news.ru/photo/be6f252a-ff41-11ea-b348-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Никита Джигурда прокомментировал скандальное видео с участием балерины Анастасией Волочковой. По его словам, к роликам, где он трогает красивых женщин, супруга Марина Анисина относится с пониманием. По словам Джигурды, фривольное поведение не более чем игра на камеру и шутками про «чудище для сексуальных утех» их брак не потревожить.

Я выступал в ночных клубах, и у меня был кордебалет топлес. Я пою песни, читаю стихи, поглаживаю женщин, а вы наверняка не позволите своему мужу на сцене трогать голых девчонок. Я всё-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие, — рассказал он сайту Teleprogramma.pro.

По словам шоумена, Волочкова и его супруга часто общаются между собой, поэтому ни о какой ревности здесь не может быть и речи. Кроме того, артист признался, что относится к балерине больше как к дочери. Что касается обвинений в пьянстве, то, как уверяет Джигурда, ситуация была под полным контролем.

Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю, — пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Анастасия Волочкова выложила снимки и видео с вечеринки в социальной сети Instagram. На них звезда российского балета стоит в обнимку с Никитой Джигурдой, а тот обнимает её. Знаменитости выглядят нетрезвыми и заигрывают друг с другом. При этом на Волочковой надета майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей».