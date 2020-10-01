Джигруда считает себя причиной увольнения Малахова с Первого канала

https://static.news.ru/photo/172c916c-0487-11eb-b632-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и шоумен Никита Джигурда уверен, что его жалобы на ток-шоу Первого канала стали главной причиной увольнения телеведущего Андрея Малахова.

Об этом Джигурда заявил на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», сообщает портал «Невские Новости».

Он рассказал, что подал в суд на телеканал после того, как в шоу «Пусть говорят», ведущим которого был Малахов, Джигурду обвиняли в изнасиловании, употреблении наркотиков и подделке завещания.

После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марии Анисиной (бывшей жены Джигурды. — NEWS.ru) Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой, — заявил он.

Шоумен пожаловался, что ток-шоу часто фабрикуют сюжеты, искажают информацию и вовлекают в истории знаменитостей, чтобы тем самым привлекать внимание зрителей.

Андрей Малахов принял решение об уходе с Первого канала вместе со всей командой в 2017 году. Он проработал на телеканале более 25 лет. Сейчас он работает на телеканале «Россия».

Как ранее писал NEWS.ru, в июле 2020 года телеведущий Андрей Малахов показал своим подписчикам в социальной сети шикарную квартиру, стоимость которой составляет более 140 млн рублей.