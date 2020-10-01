Джигруда считает себя причиной увольнения Малахова с Первого канала

Актёр и шоумен Никита Джигурда уверен, что его жалобы на ток-шоу Первого канала стали главной причиной увольнения телеведущего Андрея Малахова.
Об этом Джигурда заявил на пресс-конференции в медиацентре «Патриот»,
Он рассказал, что подал в суд на телеканал после того, как в шоу «Пусть говорят», ведущим которого был Малахов, Джигурду обвиняли в изнасиловании, употреблении наркотиков и подделке завещания.
После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марии Анисиной (бывшей жены Джигурды. — NEWS.ru) Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой, — заявил он.
Шоумен пожаловался, что ток-шоу часто фабрикуют сюжеты, искажают информацию и вовлекают в истории знаменитостей, чтобы тем самым привлекать внимание зрителей.
Андрей Малахов принял решение об уходе с Первого канала вместе со всей командой в 2017 году. Он проработал на телеканале более 25 лет. Сейчас он работает на телеканале «Россия».
Как ранее писал NEWS.ru, в июле 2020 года телеведущий Андрей Малахов показал своим подписчикам в социальной сети шикарную квартиру, стоимость которой составляет более 140 млн рублей.
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