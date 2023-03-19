Джиган наконец рассказал, почему живет отдельно от жены Джиган объяснил, что уехал от жены из-за работы над новым альбомом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн)

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал, что живет отдельно от супруги Оксаны Самойловой и детей, поскольку работает над новым альбомом. В интервью Super.ru он объяснил, что жене не нравилось присутствие в их доме пьяных битмейкеров и постоянный шум.

Короче, все просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. <...> Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану, — сказал Джиган.

Рэпер напомнил, что сейчас они с Самойловой воспитывают четверых детей. Новый дом хоть и большой, но места под студию в нем не хватает. Джиган рассказал, что сейчас живет в старом коттедже семьи, где и занимается работой над новым альбомом с большой командой специалистов.