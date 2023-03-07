Названы все участники преступной схемы блогера Лерчек «112»: участниками преступной схемы блогера Лерчек оказались родственники девушки

Фото: ler_chek//vk.com

Валерия Чекалина

Стали известны все участники предполагаемой преступной схемы блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, пишет Telegram-канал «112». По имеющимся данным, речь идет о маме девушки Эльвире Викторовне, муже Артеме, брате мужа Аркадии. Также в этот список включили супругу Аркадия и партнера блогера по бизнесу Романа Вишнякова. Они, утверждает канал, помогали Чекалиной уходить от уплаты налогов.

Уголовное дело в отношении семьи блогеров — это только начало. Масштабная проверка Федеральной налоговой службы ждёт несколько десятков интернет-звезд, — передают авторы «112».

В числе «звезд», которых ожидают проверки, канал назвал основателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову.

По версии следствия, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше.

Ранее стало известно, что блогеру предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 миллионов рублей.

Адвокат Сергей Жорин в свою очередь сказал, что блогеру грозит еще одно уголовное дело. По словам юриста, девушку могут привлечь к ответственности за отмывание денег.