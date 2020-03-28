https://static.news.ru/photo/77663352-70d1-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram

На одном из сайтов элитной недвижимости появилось объявление о продаже роскошного дома, принадлежащего рэперу Джигану и его супруге Оксане Самойловой. За трёхэтажный особняк площадью 750 кв. м пара запросила 140 млн рублей.

Дом находится на Рублёво-Успенском шоссе. В нём четыре спальни, сауна-хамам, гардеробная и даже кинотеатр. Также есть бассейн, зона для барбекю и постройка для персонала площадью 250 кв. м, пишет StarHit.

Супруги приобрели жильё год назад. Оно должно было стать для семьи с четырьмя детьми семейным гнёздышком на долгие годы. Однако в последнее время появились слухи о тяжёлом периоде в семье. После рождения сына Давида музыкант стал вести себя крайне неадекватно, проходил лечение в клинике для алко- и наркозависимых в Майами. Сама 31-летняя модель старается не жаловаться поклонникам, однако уже сняла обручальное кольцо, писал NEWS.ru.