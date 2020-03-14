https://static.news.ru/photo/dbbd6178-65f4-11ea-a9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с новорождённым сыном и отметила, что не знает, «с чего начать».

Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды, — написала Самойлова.

По её словам, сейчас она хочет помочь Джигану выбраться из беды, однако не знает, «что будет дальше».

Модель также выразила своим поклонникам благодарность за поддержку.