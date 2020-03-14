Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с новорождённым сыном и отметила, что не знает, «с чего начать».
Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды, — написала Самойлова.
По её словам, сейчас она хочет помочь Джигану выбраться из беды, однако не знает, «что будет дальше».
Модель также выразила своим поклонникам благодарность за поддержку.
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Как писал NEWS.ru, ранее Джиган, который попал в клинику для наркозависимых в США, впервые рассказал о своём состоянии. На своей странице в Instagram он
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