Американская модель Джиджи Хадид опубликовала фото топлес, которые были сделаны для лимитированного календаря на 2020 год журнала V Magazine.
Откровенные снимки иллюстрируют январский разворот. На первой фотографии 24-летняя модель позирует в тёмных джинсах и чёрной фуражке с цепочкой, а на второй стоит лицом к зрителям, прикрывая грудь руками. На её левом плече нанесена надпись «2020».
Ранее NEWS.ru писал. что Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками своим фото в бикини.
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