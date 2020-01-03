https://static.news.ru/photo/3a05b3f8-2e31-11ea-aabe-fa163e074e61_660.jpg Джиджи Хадид Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская модель Джиджи Хадид опубликовала фото топлес, которые были сделаны для лимитированного календаря на 2020 год журнала V Magazine.

Откровенные снимки иллюстрируют январский разворот. На первой фотографии 24-летняя модель позирует в тёмных джинсах и чёрной фуражке с цепочкой, а на второй стоит лицом к зрителям, прикрывая грудь руками. На её левом плече нанесена надпись «2020».

Ранее NEWS.ru писал. что Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками своим фото в бикини.