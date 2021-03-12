Дженнифер Лопес разорвала помолвку с женихом

https://static.news.ru/photo/a27a16b2-83db-11eb-b450-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Певица и актриса Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом — бейсболистом Алексом Родригесом накануне свадьбы. Причины расставания пока неизвестны, однако предполагается, что к расколу привели интрижки спортсмена на стороне.

В частности, некоторое время назад бейсболист Хосе Кансеко рассказал о связи Родригеса с его бывшей женой. По его словам, он сам слышал, как жених Лопес звонил этой женщине, сообщает TMZ.

В настоящее время Лопес находится в Доминикане. Она готовится к съёмкам в фильме Shotgun Wedding, работа над которым была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Свадьба артистки и бейсболиста должна была состояться ещё летом 2020 года. Пара намеревалась провести церемонию в Италии, однако эти планы нарушил карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что Лопес приобрела особняк в пригороде Майами (штат Флорида) за $40 млн. Площадь дома составляет около четырёх тысяч квадратных метров, в нём 10 спален и 12 ванных помещений, полы и стены выполнены из дорогих пород дерева. В нём также есть винный погреб и специальная комната для дегустации вин.