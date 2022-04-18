Джазмен Бутман раскрыл детали своей свадьбы с участием Михайлова и Долиной

Народный артист РФ Игорь Бутман в беседе с NEWS.ru раскрыл детали состоявшейся 1 апреля 2022 года свадьбы с певицей Анной Львовой. Удививший многих факт выступления на бракосочетании певца Стаса Михайлова джазмен объяснил тем, что пригласил певца как гостя, и тот решил преподнести молодожёнам подарок в виде исполнения нескольких своих хитов. По словам Бутмана, он пел песню Михайлова «Без тебя», так как будто это его любимая песня. Кроме Стаса Михайлова на свадьбе музыканта присутствовали Николай Расторгуев, Лариса Долина, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и другие гости.

Стас был моим гостем. Я его пригласил к себе на свадьбу, и Стас счёл необходимым сделать нам такой подарок — спел свои хиты, которые все любят. И все пели. Да, я бы сам раньше не поверил, если бы мне сказали, что на моей свадьбе будет петь Стас Михайлов. Но познакомившись с этим человеком, проникся к нему огромной симпатией. Было прекрасно, я пел песню «Без тебя», как будто это моя самая любимая песня, — рассказал Бутман.

Джазмен отметил, что на свадьбе выступили и другие артисты из числа его друзей. Оперный певец Эльдар Абдразаков исполнил песню «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала». А первый свадебный танец молодожёны танцевали под песню Юрия Антонова «Для меня нет тебя прекрасней» в исполнении Ларисы Долиной.

По словам Игоря Бутмана, на его свадьбе также присутствовали певец Николай Расторгуев, посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и супруга посла Таиланда в РФ.

Должен был быть и сам посол, но он уехал, его вызвал король. Зато присутствовала супруга. Вот, поддерживаем международные отношения. Кстати, им очень понравился Стас Михайлов. И вообще все исполнители им очень понравились, — подчеркнул Игорь Бутман.

Ранее британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отказались присутствовать на свадьбе 23-летнего модельера Бруклина Бекхэма и актрисы Николы Пельтц в Палм-Бич. Герцог и герцогиня Кембриджские отклонили приглашение на церемонию бракосочетания сына экс-нападающего сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и его супруги певицы Виктории Бекхэм. При этом на свадьбе Кейт и Уильяма, которая прошла в 2011 году, Бекхэмы были гостями.