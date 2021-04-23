Джастин Бибер спел заключённым песню об одиночестве

https://static.news.ru/photo/adee5128-a421-11eb-a575-96000091f725_660.jpg Джастин Бибер Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американский певец Джастин Бибер посетил тюрьму штата Калифорния в округе Лос-Анджелес, где спел для заключённых в поддержку религиозных программ учреждения, сообщает TMZ.

Для выступления артист подобрал особый репертуар. Так, одной из композиций, которую он исполнил, стала песня об одиночестве «Lonely».

Всего певец спел около трёх-четырёх песен, отдав предпочтение более медленным трекам. Музыка была исполнена на акустической гитаре.

Люди, присутствовавшие при этом, рассказали, что мини-выступление Бибера было эмоциональным, чутким и заставляло его чуть не плакать, — говорится в сообщении портала.

Мероприятие сопровождалось проповедью и было хорошо принято заключёнными.

Ранее Бибер подал иск к двум пользовательницам Twitter после их постов, в которых девушки заявили о сексуальных домогательствах.