Джастин Бибер спел заключённым песню об одиночестве

Американский певец Джастин Бибер посетил тюрьму штата Калифорния в округе Лос-Анджелес, где спел для заключённых в поддержку религиозных программ учреждения, сообщает TMZ.
Для выступления артист подобрал особый репертуар. Так, одной из композиций, которую он исполнил, стала песня об одиночестве «Lonely».
Всего певец спел около трёх-четырёх песен, отдав предпочтение более медленным трекам. Музыка была исполнена на акустической гитаре.
Люди, присутствовавшие при этом, рассказали, что мини-выступление Бибера было эмоциональным, чутким и заставляло его чуть не плакать, —
говоритсяв сообщении портала.
Мероприятие сопровождалось проповедью и было хорошо принято заключёнными.
Ранее Бибер подал иск к двум пользовательницам Twitter после их постов, в которых девушки заявили о сексуальных домогательствах.