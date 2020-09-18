Друзья Моисеева рассказали о состоянии его здоровья

https://static.news.ru/photo/29f5f952-f968-11ea-a96b-fa163e074e61_660.jpg Борис Моисеев Фото: instagram.com/bmoiseevpro/

Юрист Тамара Пухова сообщила, что артист Борис Моисеев находится в тяжёлом состоянии, прикован к постели и остался без средств к существованию и поддержки друзей.

Однако друзья Бориса Моисеева артистка Елена Воробей и его директор Сергей Горох опровергли эту информацию.

У Бори всё нормально. Я тоже опровергаю этот бред. Больше ничего говорить не могу, — привели слова Елены Воробей на портале Teleprogramma.pro.

Директор певца Сергей Горох сообщил, что Борис Моисеев живёт в привычном для себя режиме, без денег он не остался, так как у него хорошая пенсия и артист кое-что откладывал на «чёрный день».

Спасибо за беспокойство. У Бориса Михайловича всё в порядке. Всё, что было написано Гаспаряном (интервью Бориса Моисеева журналисту Артуру Гаспаряну) пару месяцев назад, актуально и сегодня, — сообщил Сергей Горох.

Как писал NEWS.ru ранее, Тамара Пухова сообщила, что певец Борис Моисеев находится в крайне тяжёлом состоянии. По её словам, «никакого просвета в состоянии его здоровья нет». Она также сообщила, что положение музыканта ухудшилось из-за того, что у него не осталось средств к существованию, все накопленные деньги ушли на лечение.