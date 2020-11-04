Друг Моргуновой рассказал о деменции и алкоголизме артистки

https://static.news.ru/photo/93547f62-1ec6-11eb-86ba-fa163e074e61_660.jpg Светлана Моргунова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Диктор Светлана Моргунова весной пережила смерть своего единственного сына. По словам близкого друга артистки Владимира Березина, в настоящее время Моргунова ведёт затворнический образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Ей уже много лет. Диагноз «деменция» изменяет многое в человеке, — отметил Березин в интервью изданию «Собеседник».

По его словам, раньше они часто созванивались и довольно тесно общались. Сегодня Моргунова на все вопросы о своём состоянии отвечает, что хочет «сдохнуть». Единственное, о чём артистка просит — это принести ей «бутылочку».

Ранее NEWS.ru писал, что подруга Моргуновой Лариса Куликова раскрыла правду о смерти её сына.

Известно, что мужчина заразился коронавирусом, болел десять дней, после чего умер. Но он не лечился самостоятельно, утверждает Куликова.