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Друг Моргуновой рассказал о деменции и алкоголизме артистки

20:49, 04 ноября 2020
Светлана Моргунова Светлана Моргунова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Диктор Светлана Моргунова весной пережила смерть своего единственного сына. По словам близкого друга артистки Владимира Березина, в настоящее время Моргунова ведёт затворнический образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Ей уже много лет. Диагноз «деменция» изменяет многое в человеке, — отметил Березин в интервью изданию «Собеседник».

По его словам, раньше они часто созванивались и довольно тесно общались. Сегодня Моргунова на все вопросы о своём состоянии отвечает, что хочет «сдохнуть». Единственное, о чём артистка просит — это принести ей «бутылочку».

Ранее NEWS.ru писал, что подруга Моргуновой Лариса Куликова раскрыла правду о смерти её сына.

Известно, что мужчина заразился коронавирусом, болел десять дней, после чего умер. Но он не лечился самостоятельно, утверждает Куликова.

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