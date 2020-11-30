Друг Ирины Отиевой заявил, что певица «уходит из этого мира»

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Знакомый заслуженной артистки России Ирины Отиевой стилист Джордж Ровалс рассказал о тяжёлом состоянии певицы. По его словам, артистка «уходит из этого мира».

Она уходит из этого мира, она не хочет этот мир, — подчеркнул Ровалс в эфире передачи «Ты не поверишь».

Он также призвал коллег певицы оказать ей помощь. По словам Ровалса, Отиева в настоящее время страдает от затяжной депрессии, вызванной расставанием с любовником. Также ходят слухи, что у Отиевой проблемы со здоровьем из-за употребления алкоголя.

Некоторое время назад художник Никас Сафронов рассказал, что не может дозвониться до Отиевой, она игнорирует его и не берёт трубку. Деятель искусств считает, что звезда нуждается в помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что Отиева отпраздновала день рождения 22 ноября. Она заявила, что не хочет никого видеть, в том числе друзей и журналистов.