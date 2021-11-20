«Дрожала Москва»: Лолита призналась в романе с криминальным авторитетом

Певица Лолита Милявская призналась, что у неё был роман с криминальным авторитетом, пишет KP.RU. По словам артистки, эти отношения стали одними из лучших в её жизни, но от них «дрожала вся Москва».

Исполнительница рассказала, что ей случалось выступать перед бандитами. Она добавила, что с одним из них у неё даже был роман, заставивший «дрожать» столицу.

Да. И не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. Один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва, — вспомнила Милявская.

Певица добавила, что из пяти её официальных браков реальными можно назвать лишь три. Лолита пояснила, что один из них был фиктивным, а отношения в другом замужестве она назвала «не очень брачными».

Ранее юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о своём отношении к проституткам и признался, что у него был роман с такой женщиной. По его словам, на законную супругу или девушку мужчинам приходится тратить больше денег. Морозов уточнил, что женщина лёгкого поведения, с которой у его завязались отношения, была из Твери. С ней он сблизился не на почве секса, а расстался на дружеской ноте и даже какое-то время продолжал общаться.