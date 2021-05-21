Дробыш назвал «чудом» выход Манижи в финал Евровидения

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Заработки журналистки Ксении Собчак за 2020 «пандемийный» год выросли на 27 млн рублей и составили 212,7 млн рублей. Это следует из декларации о доходах и имуществе мужа телеведущей — Константина Богомолова, пишет URA.RU.

Сам режиссёр в 2020 году заработал всего 17,9 млн рублей. Но самой богатой за пандемийный год стала директор Московского музея моды и бывшая Мисс Россия Оксана Фёдорова. Она заработала за...