Драпеко посоветовала Киркорову гордиться попаданием в чёрный список СБУ

Актриса и депутат Государственной думы Елена Драпеко посоветовала королю российской эстрады Филиппу Киркорову гордиться тем, что он попал в чёрный список СБУ, согласно которому он не может въезжать на Украину три года. Своим мнением о сложившейся ситуации она поделилась в интервью с ФАН.

Я считаю, что они вообще сошли с ума. И ведут себя абсолютно глупо. <...> Они обидели в первую очередь собственный народ. <...> У неё (у Украины. — NEWS.ru) целый чёрный список наших артистов, кто бывал в Крыму или где-то что-то не так сказал <...>. Поэтому Киркоров может только гордиться тем, что он туда попал, — резюмировала депутат.

Решение властей Украины запретить своему же народному артисту, коим и является Киркоров, въезд в страну показалось Елене крайне нелогичным. По её мнению, поступив подобным образом, власти Украины потеряли своих же сторонников. Свою точку зрения Драпеко аргументировала тем, что «поклонников Киркорова там не меньше, чем поклонников Зеленского». Также она посетовала на нарушение культурных связей между Россией и Украиной. В качестве примера она привела Грузию, дипломатический контакт с которой у властей России пока не налажен, но артисты всё ещё посещают страну с гастролями и выступлениями.

Ранее Драпеко заявила, что введённая система QR-кодов в театрах поднимет их экономику, потому что появится возможность полностью заполнить зал вакцинированными людьми.