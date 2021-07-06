Депутат Госдумы: QR-коды поднимут экономику театров

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Арендаторы стали чаще выбирать квартиры в спальных районах города. Спрос на «однушки» успокоился, причём проживание у офиса уже неактуально для нанимателя. Об этом говорится в аналитических материалах, предоставленных РБК.

В издании также назвали округа Москвы с самым дорогим съёмным жильём. Так, за год выросли средние ставки за трёхкомнатные квартиры в Северном и Северо-Западном округах. В САО рост аренды составил...