Депутат Госдумы: QR-коды поднимут экономику театров
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
16:21, 06 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Госдуме заявили, что система QR-кодов «поднимет экономику театра». Кроме того, из-за нынешних санитарных правил в этой сфере спрос значительно выше предложения. Об этом «Газета.Ru» рассказала первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.
Дело в том, что посещение театров по QR-кодам даст возможность 100-процентного заполнения зала, если все там будут вакцинированы. В таком случае можно будет продавать 100% зала, и это поднимет экономику театра, так что это разумная мера, — отметила депутат.
Учитывая, что сейчас разрешённая заполняемость зала 50%, а раньше была вообще всего 25%, спрос на самом деле больше предложения. Поэтому посетителей меньше не станет. Возможно, это послужит толчком для тех, кто ещё не вакцинировался, сделать это, чтобы комфортно посещать театральные представления.
Однако решение по вводу QR-кодов театры должны принимать самостоятельно.
Ранее глава «Ленкома» не исключил введение QR-кодов в театре. Театр в следующем сезоне может ввести систему кодов, когда на определённые представления начнут пускать только зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест.