Глава «Ленкома» не исключил введение QR-кодов в театре

Театр «Ленком» в следующем сезоне может ввести в режиме эксперимента систему QR-кодов, когда на определённые представления начнут пускать только зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест, рассказал «Интерфаксу» директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идёт навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать, — отметил артист.

По его словам, QR-коды могут ввести только для части спектаклей, «на весь репертуар это делать преждевременно». В других театрах Москвы пока не располагают такими данными и подтвердили журналистам возможность введения QR-кодов при посещении постановок.

Минкультуры РФ ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве. Ведомство рекомендовало столичным театрам и кинотеатрам проверять QR-коды у зрителей, пришедших на спектакли и киносеансы. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в залах разрешается одновременно присутствовать не более чем 50% посетителей от общей вместимости, но не свыше 500 человек. В случае выполнения рекомендаций о введении системы QR-кодов власти обещают снять ограничение и разрешить пропускать более 500 человек. Это выгодно прежде всего крупным залам: чем больше зрителей, тем выше будет выручка от проданных билетов.