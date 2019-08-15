https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Площадь павильонов «Дома-2» после переезда увеличится на 60% и достигнет четырёх тысяч кв.м.

По данным пресс-службы столичного департамента развития новых территорий, в Новой Москве для телешоу возведут около пяти-шести малоэтажных объектов с просторными корпусами.

Сейчас там готовят площадку, прокладывают инженерные сети. Строительство планируется закончить в этом году, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время площадь павильонов «Дома-2» составляет две тысячи кв.м, передаёт ТАСС .

С владельцами объекта, где проходят съёмки, была достигнута договорённость о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой (в районе коттеджного посёлка Летова Роща). Власти города предоставляют его взамен изымаемого под строительство дороги Марьино — Саларьево.

Ранее News.ru писал, что телепроект ждут грандиозные перемены. Реалити-шоу будут транслировать в эфире до конца 2019 года, затем продюсеры телестройки обещают зрителям сюрприз.