Дочь Заворотнюк рассказала о болезни, которая её накрыла из-за матери

https://static.news.ru/photo/932a5abc-bf5b-11eb-90e5-96000091f725_660.jpg Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что из-за болезни матери начала страдать от депрессии. Девушка призналась в своём Stories в Instagram, что произошедшее с её матерью перевернуло её жизнь «вверх дном».

Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Когда я выздоровею полностью и найду в себе силы рассказать вам свою историю, я обязательно это сделаю. Так как я хочу помочь и подсказать какие-то вещи людям, которые проходят через тяжёлые ситуации, — написала Анна.

Она и ранее признавалась, что ей нелегко даётся болезнь мамы. Она работает с психологом и принимает препараты, правда, не уточняет, что именно ей выписывает доктор. Легче ей становится и в те дни, когда она позволяет себе поплакать.

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди заявили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания. По их словам, ранее врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия. «Вес не ушёл, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака», — рассказали близкие актрисы.