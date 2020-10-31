Дочь ведущего Первого канала ответила на обвинения в протекции в «Голосе»

https://static.news.ru/photo/2fc53bac-1cd3-11eb-a693-fa163e074e61_660.jpg Александра Будникова Фото: alexabudnii/instagram.com

Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг её выступления на шоу «Голос». Она заявила, что отец не оказывал никакого влияния на жюри.

Ранее СМИ писали о негативной реакции представителей шоу-бизнеса и зрителей популярного телешоу на выступление Александры. Многие сочли, что она прошла в основную часть конкурса «по блату» — благодаря отцу, а также из-за личного знакомства с певицей Полиной Гагариной, являющейся одним из членов жюри «Голоса».

Как выяснилось, многие работники Первого канала даже не особо знают фамилию моего отца. Давайте будем откровенными, при всей любви и уважении к папе, мой папа — не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния. Мне кажется, я сейчас более известна, чем он, — рассказала Александра в интервью Lenta.ru.

Девушка заметила, что её отец не знал, что она собралась участвовать в «Голосе», всё открылось, когда стало ясно, что она проходит на этап «слепых прослушиваний». Роман Будников предупредил дочь о возможной негативной реакции общественности на её имя и родственные связи.

Однако Александра всё же оказалась не готова к такому шквалу упрёков и обвинений. По словам 18-летней исполнительницы, в её адрес стали поступать угрозы.

От абстрактного «Поглоти тебя пустота» до вполне конкретных угроз. Кто-то раздобыл мой номер, начал писать мне СМС. <...> Это очень изматывает и пугает. После недавней истории мне стало страшно передвигаться одной, — призналась Будникова.

Среди волны негатива есть и те, кто поддерживает девушку. В частности, как писал NEWS.ru, в её защиту выступил продюсер Максим Фадеев. Он заявил, что Будникова пела очень музыкально и неважно, кто у неё отец и какую должность он занимает. Фадеев назвал исполнительницу «очевидной личностью».