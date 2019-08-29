https://static.news.ru/photo/0742b228-ca6c-11e9-95bf-fa163e074e61_660.jpg Лиза Варум Фото: avarum/instagram.com

Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.

Она уехала в США в возрасте пяти лет, передаёт « Собеседник ».

Её жизнь сложилась в США — там для нее все привычно. В России для нее все интересно и ново. В качестве ознакомления ей здесь нравится. Но для жизни, чтобы переехать сюда окончательно, — думаю, нет, — подчеркнула исполнительница.

По её словам, Лиза имеет собственную рок-группу, но музыкальная карьера не приносит денег.

Дочка <...>летом подрабатывает в ресторане официанткой. Что в этом удивительного? Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать $20 за смену, — отметила она.

Варум добавила, что сама часто летает в Америку. Однако у дочери ей приходится «просить об аудиенции», так как девочка постоянно занята и не всегда имеет время на встречу с матерью.

Ранее певица Варум впервые прокомментировала информацию об изменах своего мужа — музыканта Леонида Агутина. По словам исполнительницы, в семейной жизни нужно быть готовой к сюрпризам, особенно если надеешься провести со своим избранником всю оставшуюся жизнь, писал News.ru.