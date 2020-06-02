Дочь Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова нелестно высказалась о своей матери. Татьяна написала в Instagram большой пост, посвящённый подписчикам и королеве шансона.
Плаксина назвала трусами всех, кто пишет ей с «левых» страниц и скрывает лица. А всем своим нравоучителям дочь певицы советует помолчать.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
ÐÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ðµ Ð½ÑÐ°Ð²Ð¾ÑÑÐ¸ÑÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð²ÑÐµ ÐºÑÐ¾ ÑÐ°Ðº Ñ Ð¾ÑÐµÑ Ð¼Ð½Ðµ Â«Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÂ» ÑÑÐ¾ ÐÐÐ Ð°ÐºÐºÐ°ÑÐ½Ñ , Ð¼Ð¾Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ° - Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð° - Ñ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÑ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð·ÑÐ¸ÑÐµÐ»Ñ. ÐÐ°ÑÐ¸ Ð²ÑÑÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð²Ð°ÑÐµÐ¸ Ð°ÑÐ´Ð¸ÑÐ¾ÑÐ¸Ð¸ -ÐµÑÐ»Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ñ Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑÑ ) Ð·Ð´ÐµÑÑ Ð¼Ð¾Ñ Ð°ÑÐ´Ð¸ÑÐ¾ÑÐ¸Ñ Ð¸ Ð¼Ñ Ð½Ðµ Ñ Ð¾ÑÐ¸Ð¼ Ð²Ð¸Ð´ÐµÑÑ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑÐ¾ ÑÐµÐ¸ÐºÐ¾Ð²ÑÑ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¸ Ð¿Ð¸ÑÑÑÐ¸Ñ Ñ Ð»ÐµÐ²ÑÑ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ... Ð½Ðµ Ð½ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑÑ ÑÑÐ¾ Ñ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÑ ? ÐÑÐ»Ð¸ Ð²Ñ ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ ÑÐ¼ÐµÐ»ÑÐµ - ÐÐ¢ÐÐ ÐÐÐ¢Ð Ð¡ÐÐÐ ÐÐÐ¦Ð Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸ÑÐµ ÑÐ¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð¸ Ð½Ð° Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ - Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ´ Ð²Ð°Ð¼Ð¸ Ð¾ÑÐºÑÑÑÐ° - Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐµÑÐ»Ð¸ Ñ Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑÑ ÑÑÐ¾ ÑÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ Ð¼Ð½Ðµ -Ð·Ð°Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸ÑÑ Ð¸ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸ÑÐµ ÑÐµÐ¼ ÐºÑÐ¾ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²Ð°Ñ ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÑ . ÐÐ´ÐµÑÑ Ð²Ð°Ñ Ð½Ð¸ÐºÑÐ¾ Ð²Ð¸Ð´ÐµÑÑ Ð½Ðµ Ñ Ð¾ÑÐµÑ ! ÐÑ ÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¸ÑÑÑÐ¸Ðµ Ñ Ð»ÐµÐ²ÑÑ Ð°ÐºÐºÐ°ÑÐ½ÑÐ°Ñ - Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑ Ð³Ð°Ð´Ð¾ÑÑÐ¸ Ð¿Ð¸ÑÐ¸ÑÐµ -! ÐÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼ Ð¿Ð¸ÑÐµÑ Ð¸Ð· Ð·Ð°ÐºÑÑÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð°ÐºÐºÐ°ÑÐ½ÑÐ° - ÐµÑÐ»Ð¸ Ð²Ñ ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐµ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ¼Ñ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ Ð´ÐµÐ³ÑÐ°Ð´Ð¸ÑÑÐµÑ ? ÐÐ¾ÑÐµÐ¼Ñ Ð²Ñ Ð¼Ð°ÑÑ Ð½Ðµ ÑÑÐ¸ÑÐµ Ð° Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð»Ð¸ Ðº Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÑ? Ð ÑÐµÐ¼ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð½Ðµ Ð½ÑÐ°Ð²ÑÑÑÑ ÐºÐ°ÑÑÐ¸Ð½Ñ - Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¶Ð¸ÑÐµ Ð´Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ñ Ð¸ÑÐºÑÑÑÑÐ²Ð¾Ð²ÐµÐ´Ð° - Ð²Ð¾Ð¾Ð±ÑÐµ ÑÐ¾ Ð»ÑÐ´Ð¸ Ð³Ð¾Ð´Ð°Ð¼Ð¸ ÑÑÐ°ÑÑÑ ÑÐ¸ÑÐ°ÑÑ Ð¸ÑÐºÑÑÑÑÐ²Ð¾ ... Ð¸ p.s Ð»ÑÐ´Ð¸ Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð²ÑÐµ Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ´ÑÑ Ð»ÐµÐ·ÑÑ Ð² ÑÑÐ¶ÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ - Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð¶Ð¸ÑÐµ ÐÐÐ¨Ð ÐÐÐ¦Ð Ð¸ Ð²Ð°ÑÐ¸ ÑÐµÐ¼ÑÐ¸ Â«Ð¸Ð´ÐµÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµÂ» ! ÐÐ¢Ð ÐÐ« ÐÐÐÐÐÐÐ¢Ð ÐÐÐ¦Ð ÐµÑÐ»Ð¸ Ñ Ð²Ð°Ñ ÑÐ°ÑÐ°ÐºÐ°Ð½Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÐ»Ð¸ÑÑ - Ð½Ð°Ð´Ð¾ Ð¸Ñ ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ Ð¸Ð½Ð°ÑÐµ Ð¾Ð½Ð¸ Ð±ÑÐ´ÑÑ Ð²Ð°Ð¼ ÑÑÐ¿Ð°ÑÑÑÑ Ð½Ð° Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñ ! ÐÐµÑÑÐ²Ñ ÑÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ®Ð¢ Ñ ÑÐ°Ð´Ð¸ÑÑÐ°Ð¼Ð¸ - Ð¸ ÑÑÐ¾ Ð¸ ÐµÑÑÑ ÑÐ°Ð¼ÑÐ¸ Ð¡Ð¿ÑÐ°Ð²ÐµÐ´Ð»Ð¸Ð²ÑÐ¸ Ð½Ð°ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¸ ÑÑÐ´ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ. ÐÑÐµ Ð±Ð¾Ð¸ÑÐµÑÑ !Ð°Ð¼Ð¸Ð½Ñ ! ÐÐ° ÐÐÐ¨ÐÑ Ð ÑÐÐÑ ÐºÑÐ¾Ð²Ñ ÐÑÐ¾Ð´ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÐÑ Ð¼Ð°ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¸ ÐÐ°Ð½Ð´ÐµÐ»ÑÑÑÐ°Ð¼Ð° Ð¦Ð²ÐµÑÐ°ÐµÐ²Ð¾Ð¸ ÐÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÐºÐ° Ð¡Ð°Ñ Ð°ÑÐ¾Ð²Ð° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ÐÑÐ»Ð³Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð° ÐÐ°ÑÑÐµÑÐ½Ð°ÐºÐ° ÐÑÐµÐ½Ð¸Ð½ !!!! ÐÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ð¸Ð¼ ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð²Ñ ÑÐ±Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ð·Ð°ÑÐµÐ¼ !!! ÐÐ¼Ð¸Ð½Ñ !!!! Ð Ð²ÐµÑÑ Ð¼Ð¸Ñ ÑÐ·Ð½Ð°ÐµÑ ÑÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ¼Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ ÑÐ±Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ð³ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ² !!!!!!!!!!! ÐÐ¼Ð¸Ð½Ñ !!! ÐÐ±ÐµÐ·Ð»Ð¸ÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑÐ¾Ð»Ð¿Ð° Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ð¿ÑÐ»Ð¸ÑÑÐµÑ ÑÐ¾ÑÐ±Ð¸Ð·Ð½Ð·Ð¾Ð¼ - Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ñ Ð²ÑÐµ Ð½Ð° ÑÑÐµÐ½Ðµ ÑÐ°Ð±Ñ ÑÑÐ°Ð´Ð° - Ð²Ð¾Ñ Ðº ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð²ÐµÐ» Ð²Ð°Ñ Â«Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑÂ» !!! ! ÐÑÐ´Ð»Ð¾ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ñ Ð±Ð°Ð»Ð¾Ð¼ Ð° Ð²Ñ ÑÐ°Ð½ÑÑÐµÑÐµ Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐµ !!!!! ÐÐ°ÑÐ¸ Ð´ÐµÑÐ¸ Ð² Ð¶Ð¾Ð¿Ðµ Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð²Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ Ð´ÐµÑÐµÐ¸ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð·Ð° Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð¸ Ð±ÑÐ´Ð»Ð¾ Ð¸ Ð¸Ñ Ð°Ð¿Ð»Ð¾Ð´Ð¸ÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ. ÐÐ¼Ð¸Ð½Ñ. ÐÑ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð²ÑÐµ. ÐÐ°ÑÐµ Ð¼Ð¾Ð»ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸ Ð±ÐµÐ·ÑÐ°Ð·Ð»Ð¸ÑÐ¸Ðµ Ð¿ÑÐ¸Ð²ÐµÐ»Ð¾ Ðº ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð²ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð½Ð¾ !!! Ð Ð²Ð°ÑÐ¸ Ð´ÐµÑÐ¸ Ð² Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð°Ñ Ð¸ ÑÐµÑÑ Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¾ Ð²Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´ÐµÐ½ÑÐ³Ð°Ñ !!! ÐÑ ÑÐºÑÐ°Ð»Ð¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð´ÐµÑÐµÐ¸ !!!!!! Ð Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ñ ÑÐ¼Ð¸ÑÐ°ÐµÐ¼ !!! ÐÑ Ð»ÑÑÑÐµ ÑÐ¼ÑÐµÐ¼ ÑÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ ÐºÐ°Ðº Ð²Ñ. ÐÐ¼Ð¸Ð½Ñ. ÐÐµÑÑÐ²Ðµ Ð·Ð°ÑÑÐºÐ°ÑÑ ÑÐ¾Ñ! Ð ÑÐ¼ÑÑÐ»Ðµ ??? Ð¢Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ°ÑÑÐ½Ð¸ÑÐ° Ð¿ÑÐµÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐÐ°Ð¼Ð° - ÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð° Ð¸Ð· Ð²ÐµÑÑÐ¸Ð½ - ÑÑ Ð¶Ðµ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð»ÐµÐ²Ð° - ÑÑ Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ð»Ð°ÑÑ Ð½Ð° Ð´ÐµÐ³ÑÐ°Ð´Ð°ÑÐ¸Ð¸ !
Плаксина разразилась мыслями о том, что в России часто убивают гениев. В качестве примера она привела Бродского, Ахматову, Пастернака, Есенина.
Их место, пишет девица, занимают менее достойные, так как шоу-бизнесом «манипулирует толпа». А «жертве» якобы «затыкают рот».
Мы лучше умрём, чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле? Ты соучастница преступления мама. Ты одна из вершин. Ты же королева. Ты нажилась на деградации! — ядовито отзывается о матери дочь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская призналась, что всё ещё не общается со своей дочерью Татьяной. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен