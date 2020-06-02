Дочь Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»

https://static.news.ru/photo/a59c7880-a551-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова нелестно высказалась о своей матери. Татьяна написала в Instagram большой пост, посвящённый подписчикам и королеве шансона.

Плаксина назвала трусами всех, кто пишет ей с «левых» страниц и скрывает лица. А всем своим нравоучителям дочь певицы советует помолчать.

Плаксина разразилась мыслями о том, что в России часто убивают гениев. В качестве примера она привела Бродского, Ахматову, Пастернака, Есенина.

Их место, пишет девица, занимают менее достойные, так как шоу-бизнесом «манипулирует толпа». А «жертве» якобы «затыкают рот».

Мы лучше умрём, чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле? Ты соучастница преступления мама. Ты одна из вершин. Ты же королева. Ты нажилась на деградации! — ядовито отзывается о матери дочь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская призналась, что всё ещё не общается со своей дочерью Татьяной. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение.