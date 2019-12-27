https://static.news.ru/photo/c49e50e2-2896-11ea-8354-fa163e074e61_660.jpg София Укупник Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена музыканта Аркадия Укупника не пускает дочь на шоу «Голос. Дети». Рассудительная мама считает, что участие в проекте будет стрессом для 8-летней Софии.

Я считаю, что это стрессовая ситуация для ребёнка. При этом Соня часто мне говорит: «Может, мне тоже поучаствовать?». Они с папой поют одну из его песен. Она как раз детская. София порой копирует папу. Уже сама себя записывает. Пробует сочинять музыку, — приводит Teleprogramma.pro слова Натальи Укупник.

Победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя боролись ещё двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Позже Алсу обвинили в накрутке голосов за её дочь.

Как писал NEWS.ru ранее, Максим заявил, что пока не намерен продолжать сотрудничество с Микеллой Абрамовой.