Дочь Пугачёвой показала, как готовится к выходу на сцену

https://static.news.ru/photo/e223379c-1295-11eb-ba57-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Старшая дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте опубликовала видео, в котором показано, как она готовится к выходу на сцену. Артистка выступит в постановке «Современника» «Двое на качелях».

Из-за пандемии 49-летняя Орбакайте была вынуждена сделать большой перерыв. Ради участия в спектакле артистка была вынуждена вернуться из Нью-Йорка, где она постоянно проживает, в Москву. Вместе с дочкой Примадонны в постановке сыграет и Кирилл Сафонов.

Сейчас будет вспоминать наш замечательный спектакль в репетиционном зале, — говорит артистка, снимая зал.

@orbakaite_k

На последних минутах съёмки в ролик попадает и Сафонов, который входит в зал. Обрадованная артистка спешит его приветствовать.

К слову, как только Орбакайте приехала в Москву, она сразу обновила стрижку и цвет волос, для чего побывала у Влада Лисовца. Звезда доверяет свой образ только этому стилисту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что красивая архивная фотография старшей дочери Аллы Пугачёвой Кристины Орбакайте и всех её детей размещена у Примадонны в соцсети. Компанию им составила сноха дочери великой певицы, 23-летняя модель Алёна Краснова, жена Никиты Преснякова.