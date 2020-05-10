Дочь Петросяна стала участницей судебной тяжбы из-за крупного долга

https://static.news.ru/photo/f8f595d8-92a6-11ea-b315-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц, которая недавно вернулась в Россию из США, стала участницей судебного процесса. Истец требует от женщины вернуть долг в 337 тысяч рублей.

Как передаёт StarHit, Петросянц вернулась в РФ во время развода отца и связанного с ним дележа имущества. Дочь юмориста зарабатывает на жизнь на телевидении, но ради дополнительного дохода решила попробовать себя в роли риелтора. Один из арендаторов недвижимости обратился в суд, утверждая, что Петросянц не передала собственнику деньги, оставив их себе.

Информацию о судебном процессе, где дочь юмориста выступает в качестве ответчика, подтвердили изданию в Пресненском суде Москвы. Ближайшее заседание состоится 20 мая. Отмечается, что в иске есть ошибка — женщину назвали Виталиной. Однако указанный в документе ИНН совпадает с таковым у ИП Петросянц Викторины Евгеньевны.

В СМИ ранее появилась информация о том, что у Евгения Петросяна и его молодой жены родился сын. Как писал NEWS.ru, сам артист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заявив журналистам, что это не их дело.