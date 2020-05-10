Дочь Петросяна стала участницей судебной тяжбы из-за крупного долга

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц, которая недавно вернулась в Россию из США, стала участницей судебного процесса. Истец требует от женщины вернуть долг в 337 тысяч рублей.
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Информацию о судебном процессе, где дочь юмориста выступает в качестве ответчика, подтвердили изданию в Пресненском суде Москвы. Ближайшее заседание состоится 20 мая. Отмечается, что в иске есть ошибка — женщину назвали Виталиной. Однако указанный в документе ИНН совпадает с таковым у ИП Петросянц Викторины Евгеньевны.
В СМИ ранее появилась информация о том, что у Евгения Петросяна и его молодой жены родился сын. Как писал NEWS.ru, сам артист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заявив журналистам, что это не их дело.
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