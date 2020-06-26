Дочь Майкла Джексона опубликовала редкие фото своего отца

Наследница Короля поп-музыки, американского певца Майкла Джексона Пэрис поделилась с подписчиками архивными фотографиями ушедшего из жизни кумира.
Почти на всех снимках Джексон кривляется и смеётся. Однако самым трогательным кадром пользователи Instagram всёже признали фото, где суперзвезда целует свою маленькую дочку в губы.
Люблю каждый день и скучаю по тебе. Спасибо за волшебство, — подписала пост Пэрис.
Таким образом дочь Майкла Джексона почтила память отца, который умер 25 июня 2009 года. Обладателю 15 премий «Грэмми» было 50 лет.
Дочь тяжело переживала его смерть, а в 2019 году даже попыталась покончить с собой. Тогда говорили, что девушка пошла на этот шаг из-за выхода документального фильма «Покидая Неверленд». В картине Джексона обвинили в педофилии. 22-летняя Пэрис настаивает на невиновности отца.
Как писал NEWS.ru, популярная телеведущая Лера Кудрявцева недавно перестала скрывать тот факт, что она стала бабушкой. Она решила показать трогательные фотографии своих наследников.
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