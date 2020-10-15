Дочь Любови Успенской заявила, что ее насильно держали в психушке

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пожаловалась, что родственники насильно упекли её в психиатрическую лечебницу, где ей насильно давали психотропные препараты. Выйти оттуда она смогла лишь по решению суда, подтвердил адвокат её матери.
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Однако через неделю Плаксина вышла из лечебницы. В связи с этим стали появляться сообщения, что она могла оттуда сбежать, ведь срок пребывания там оказался слишком мал для прохождения полноценного курса лечения. Сама Плаксина опровергла эти домыслы и пожаловалась на принудительное лечение психотропными препаратами.
Я не сбегала из психушки. Меня суд выпустил, признав, что у данного заведения нет оснований меня держать. За эту неделю меня принудительно закармливали психотропными лекарствами, после чего у меня начались очередные осложнения, связанные с моими переломами, — заявила дочь Успенской.
Она отметила, что там ее «травили и просто уничтожали», а также назвала себя «музыкантом со сломанными психикой и челюстью». Плаксина также пожаловалась, что никак не может прийти в себя от преследования со стороны своих родителей.
Адвокат Любови Успенской Алекс Бенхин подтвердил, что Плакина была в лечебнице в течение недели, однако затем она доказала по суду, что не страдает психическими заболеваниями и была выписана оттуда.
Как сообщал NEWS.ru, дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина уже неоднократно обвиняла свою мать в физическом насилии. Ещё в феврале 2020 года Плаксина утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Тогда же разразился скандал с журналистами телеканала НТВ, куда Плаксину пригласили, чтобы она рассказала всё это.
Семейный конфликт между Успенской и Плаксиной, таким образом, стал достоянием общественности, а сама Успенская позже обвинила журналистов НТВ в разрушении своей семьи.