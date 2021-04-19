Дочь Легкоступовой запела в память о матери

https://static.news.ru/photo/1b929862-a19b-11eb-9db1-96000091f725_660.jpg Фото: anetta_bril/instagram.com

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль исполнила песню матери в память о ней. Молодая женщина не собирается становиться профессиональным исполнителем, хотя вокальные данные ей это позволяют.

Куплет из песни матери дочь Легкоступовой спела в финале эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале . Гости студии и зрители отметили поразительное сходство Анетты и безвременно ушедшей из жизни артистки. Дочь певицы почти год добивается справедливого расследования гибели матери, при этом она пытается бороться с её последним мужем Юрием Фирсовым.

Анетта Бриль уверена, что не даст яхтсмену выйти сухим из воды, если его вина будет доказана.

Поддерживает дочь артистки и первый муж Легкоступовой — Игорь Кушнарёв. Он заявил, что очень хочет встретиться с Фирсовым и посмотреть ему в глаза. Кушнарёв уверен — не окажись он на тот момент в больнице, Валентина Легкоступова послушала бы его и не вышла замуж за яхтсмена, которого теперь все подозревают в причастности к гибели артистки.

Мы общались с Валентиной, я дал ему характеристику ещё до свадьбы. Капитан королевских космических регат. Всё остальное — это ложь и вызывает отрицательные эмоции, — сказал бывший супруг певицы.

Сам Фирсов не перестаёт твердить, что у певицы были проблемы с алкоголем ещё до встречи с ним. А его новая подружка Дана Борисова внезапно заявила, что найденные экспертами гематомы на теле Легкоступовой могут быть результатом побоев со стороны дочери.

Как сообщалось ранее, подруга Валентины Легкоступовой Татьяна Выпенко предупреждала родных певицы, что та находится в опасности. Женщины близко общались в последние десять дней жизни артистки, и Выпенко могла знать, что произошло с Легкоступовой на самом деле.