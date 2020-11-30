Дочь Легкоступовой рассказала о наследстве матери и её переписке с мужем

https://static.news.ru/photo/17eab920-3395-11eb-bf18-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала, что после себя оставила певица и на что может претендовать её бывший муж. У артистки остались загородный дом под Павловским Посадом, квартира в Текстильщиках и взятая в кредит машина.

Дочь певицы понятия не имеет, будет ли бывший супруг матери Юрий Фирсов требовать себе какую-то долю: пока никаких документов по этому поводу на руках у Анетты нет, так что на сегодня официально наследниками звезды 90-х остаются её мать, дочь и сын.

Но известно, что перед смертью Валентина Легкоступова оформляла вид на жительство в Испанию, куда навсегда хотела переехать жить с новым мужем. И Фирсов, по словам девушки, настаивал на том, чтобы «всё продать» и, видимо, приобрести на эти деньги недвижимость в другой стране, рассказала дочь певицы в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале .

Это, по мнению девушки, уже вызывает подозрения, с чем согласились и приглашённые в студию эксперты. Кроме того, новоиспечённый муж довольно бесцеремонно повёл себя по отношению к матери Легкоступовой.

Он позвонил мне и спросил, распорядилась ли я как-то уже своей квартирой в Крыму. Спросил, кому я её отписала, — рассказала по телефону мать певицы Галина Ивановна.

Женщина добавила, что когда-то разговаривала с дочерью на эту тему и обе они пришли к выводу, что это будет только её «угол», поэтому Легкоступова просила мать не беспокоится на эту тему.

Уже после смерти артистки Анетта Бриль нашла в разбитом телефоне матери «добрачную» переписку с яхтсменом Фирсовым, что ещё больше заставило её усомниться в честности намерений яхтсмена. Роман форсировался очень быстро, несмотря на то что Фирсов был женат и Легкоступова узнала об этом. Яхтсмен объяснил, что живёт с супругой «формально», потому что они вместе воспитывают дочь. Хотя позже выяснилось, что у него была крепкая семья и для его жены роман супруга на стороне стал настоящим ударом.

Фирсов очень быстро перешёл с певицей на «ты» и стал настолько фамильярным, что присылал своей избраннице фото женщин в бикини, бывавших на его яхте, для того чтобы вызвать у звезды 90-х ревность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Валентина Легкоступова оставила после себя странную записку, которую следователи нашли в квартире певицы. Послание было спрятано на кухне за холодильником, в нём певица передавала свою квартиру и «все блага, ей причитающиеся», некоему «новому владельцу».