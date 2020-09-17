16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Дочь Хакамады изменила имидж

10:25, 17 сентября 2020
Фото: sirotinskaiamariia/Instagram.com

Дочь бизнес-тренера Ирины Хакамады Мария Сиротинская изменила имидж.

Она посетила салон красоты, и мастер укротил её длинные волосы. Девушка осталась довольна результатом работы мастера, сообщает Teleprogramma.pro.

Сделала стрижку и подарила прекрасное ощущение красоты и чудесное настроение! — привели слова Марии Сиротинской на портале.

Отмечается, что 23-летнняя девушка, несмотря на поставленный ей диагноз синдром Дауна, живёт полноценной жизнью и ведёт свой блог. У дочери Ирины Хакамады есть и другие творческие увлечения.

Как писал NEWS.ru ранее, бизнес-тренер Ирина Хакамада нашла, что ответить телеведущей Ксении Собчак на намёк последней о возрасте. Она остро ответила на сомнительный комплимент Ксении Собчак, назвав его «женским».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео