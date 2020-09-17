Дочь Хакамады изменила имидж

https://static.news.ru/photo/6b6a5222-f8b7-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sirotinskaiamariia/Instagram.com

Дочь бизнес-тренера Ирины Хакамады Мария Сиротинская изменила имидж.

Она посетила салон красоты, и мастер укротил её длинные волосы. Девушка осталась довольна результатом работы мастера, сообщает Teleprogramma.pro.

Сделала стрижку и подарила прекрасное ощущение красоты и чудесное настроение! — привели слова Марии Сиротинской на портале.

Отмечается, что 23-летнняя девушка, несмотря на поставленный ей диагноз синдром Дауна, живёт полноценной жизнью и ведёт свой блог. У дочери Ирины Хакамады есть и другие творческие увлечения.

Как писал NEWS.ru ранее, бизнес-тренер Ирина Хакамада нашла, что ответить телеведущей Ксении Собчак на намёк последней о возрасте. Она остро ответила на сомнительный комплимент Ксении Собчак, назвав его «женским».