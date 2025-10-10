Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери

Госпитализация народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной является плановой, заявила NEWS.ru ее дочь Ольга. По ее словам, артистка получила направление в поликлинике на полное обследование, оно займет 3–5 дней. Ольга отметила, что заключения о состоянии здоровья Федосеевой-Шукшиной пока нет, и добавила, что подробности о процедурах не будет раскрывать.

Лидия Николаевна была направлена на плановую госпитализацию по направлению поликлиники, потому что то обследование, которое мы проходим в поликлинике, [его] недостаточно, — сказала Ольга.

Ранее адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что состояние Федосеевой-Шукшиной тяжелое, и медики делают все возможное для его стабилизации. Она отметила, что здоровье актрисы серьезно подорвано семейным конфликтом, и Федосеева-Шукшина пребывает в подавленном состоянии из-за отсутствия мира между ее дочерьми — Ольгой и Марией.

До этого сообщалось, что 87-летнюю Федосееву-Шукшину доставили в московскую больницу с жалобами на резкие сердечные боли. Источники отметили, что у актрисы наблюдается повышенное артериальное давление, сильная одышка, болезненные ощущения в спине и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.