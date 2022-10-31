Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж и покинула страну

Фото: anna_zavorotnyuk_dmitrievna/vk.com

Анна Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна тайно вышла замуж и уехала в Азербайджан. Об этом дочь актрисы написала в соцсетях, указав, что она находится в Баку.

Анна опубликовала фото из бара, подписав его:

Наш с мужем романтик.

Личность супруга дочь «прекрасной няни» не раскрывает, известно, что они знакомы со времен учебы молодой женщины в США. Свадьбу пара планировала еще в 2021 году, но дату откладывали, вероятно, из-за болезни матери Анны.

Также дочь актрисы сообщила о переезде в Баку, добавив, что город покорил ее своей красотой. Она рассказала, что пока у нее возникли проблемы с жильем — с первой квартирой пару обманули и деньги не вернули, но зато сейчас Анна и ее избранник нашли другое жилье.

Дочь актрисы сообщила, что не эмигрировала навсегда, а она будет жить «на два города».

Решили попробовать. Здесь друзья и люди очень радушные. Посмотрим, куда жизнь занесет... У меня в России часть семьи, работа, я полечу обратно через пару недель. Просто часто буду бывать и здесь тоже, — пояснила подписчикам Анна.

Ранее портал ProZvezd сообщил о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк, которой якобы перестали помогать лекарства. Издание подхватило слова журналиста Алексея Ерёмина, который утверждает, что получил инсайдерскую информацию о состоянии актрисы.