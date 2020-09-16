Дочь Алсу стала ведущей программы «С добрым утром, малыши!»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая широкую известность из-за скандала с накруткой голосов в финале детского шоу «Голос», решила попробоваться в роли телеведущей.
Теперь я соведущая легендарного Хрюши из главной детской передачи страны "Спокойной ночи, малыши!", — поделилась певица.
Девочка будет вести новую рубрику «Муз-Ток». Она будет рассказывать интересные факты о музыке и истории успеха артистов.
Подписчики Микеллы положительно отреагировали на эту новость. По их словам, начинающая звезда отлично справится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Микелла Абрамова в очередной раз удивила поклонников. На фоне слухов о романе американской певицы Леди Гаги и актёра Бредли Купера она решила перепеть песню, которую звёзды записали для фильма «Звезда родилась».
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