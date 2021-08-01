Дмитрий Тарасов раскрыл имя первого наследника

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга модель Анастасия Костенко ждут появления на свет первого наследника. В сторис Instagram спортсмен впервые раскрыл предполагаемое имя четвёртого ребёнка.

На вопрос, как назовёте малыша, Тарасов заявил: его жена хочет дать имя Артур. Известно, что Анастасия сейчас находится на 25-й неделе беременности. Супруга футболиста регулярно ставит отметки в календаре и рассказывает, сколько месяцев осталось до встречи с малышом.

Тарасов и Костенко воспитывают дочерей Милану (родилась 10 июля 2018-го) и Еву (5 февраля 2020-го). Старшая дочь футболиста появилась на свет в браке с Оксаной Пономаренко. Девочку зовут Ангелина, сейчас ей 12 лет. Это первый сын в семье Тарасова.

В июне Костенко показала в сторис фото в кислородной маске. Тогда она была на 19-й неделе беременности третьим ребёнком. Оказалось, что модель и её две дочери — Милана и Ева — заболели. У всех появились одинаковые симптомы: боль в горле и кашель. Семья решила сдать ПЦР-тест на COVID-19, но анализ оказался отрицательным.