Дмитрий Шепелев признался, что у него есть тайная зависимость

https://static.news.ru/photo/c949264e-235e-11eb-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев, воспитывающий общего с покойной певицей Жанной Фриске сына, поделился с подписчиками деталями своей личной жизни. Он рассказал, что у него есть тайная зависимость.

Когда-то, отметил телеведущий, он просыпался в шесть утра, каждый день бегал по десять километров и пил чай с мёдом. Однако не всегда он был таким приверженцем здорового образа жизни.

Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и ещё в обед каждый день выпивал бутылку вина, — рассказал мужчина в Instagram.

Шепелев подчеркнул, что для того, чтобы вставать по утрам, пить воду и собирать сына в школу, необходима определённая цель. Кроме того, ведущий посоветовал перед сном не увлекаться поеданием роллов.

Как ранее передавал NEWS.ru, Шепелев присматривает для себя и своей возлюбленной Екатерины Тулуповой новую квартиру.