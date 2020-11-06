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Дмитрий Шепелев выбирает для себя и возлюбленной новую квартиру

14:26, 06 ноября 2020 25
Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев присматривает для себя и своей возлюбленной Екатерины Тулуповой новую квартиру.

Мы выбираем новую квартиру. Обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патрикам. Она говорит: «Десять лет назад я сидела в ресторане „Аист“, смотрела на дом напротив и думала, как бы было круто жить вот здесь, в этом районе, в этом доме». Сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что даром она нам не нужна, — написал в Instagram Шепелев.

Он вспомнил, что много лет назад, когда ещё жил в Минске, приехал в Москву по делам и попал в одну посольскую квартиру. Она его поразила своей красотой. На днях мужчина побывал в подобных апартаментах и понял, что не хочет жить в таком жилье.

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Ранее Дмитрий Шепелев объяснил, почему скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются сделать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности.

По словам мужчины, его никогда не привлекала известность. Также ему не нравится, когда узнают на улице или когда незнакомые люди дают советы по поводу личной жизни. Ведущий признался, что устал от этого ещё во время отношений с Жанной Фриске, которую знала вся страна.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев, писал NEWS.ru.

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