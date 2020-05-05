Директор Шатунова открестился от автора хитов «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/8eb99e54-8e54-11ea-92f3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шатунов Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что не знает композитора Владимира Бойко, который писал песни для «Ласкового мая». Кудряшов заявил, что солист группы «никогда не работал» с умершим композитором и тот не написал для Шатунова «ни одной песни».

Кого Разин постоянно хоронит, мы не знаем. Он уже человек сто похоронил, которые, по его версии, были в «Ласковом мае». Но «Ласковый май» — это только двое: Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов. Слава Богу, оба живы. Все остальные люди — это тусовка. Так что про покойного спрашивайте у Разина, с которым, кстати, мы судимся, — цитирует Кудряшова KP.RU.

О кончине композитора, писавшего музыку к хитам 90-х Разин написал на своей страничке, добавив, что Бойко — автор музыки к 25 песням «Ласкового мая». Но и автор хитов Шатунова Сергей Кузнецов опроверг то, что Бойко имел отношение к популярной группе и заявил, что музыкант работал у него после ухода из «Ласкового мая».

Он автор песни «Гадкий утёнок» и многих других. Но какое он имеет отношение к «Ласковому маю», я не знаю. Скорее, он написал несколько песен для Андрея Разина, — предположил Кузнецов.

Известно, что Бойко является автором таких известных песен, как «Круиз», «Художник», «Бархатный сезон», он участвовал в создании альбома «Ласкового мая» под названием «Белые розы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор и музыкальный руководитель группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни. О его смерти на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин.