Директор Шаляпина рассказала о последних месяцах комика

https://static.news.ru/photo/77030b60-5f05-11eb-8c61-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаляпин Фото: shalyap_in/instagram.com

Директор комика Александра Шаляпина Мария Малякина рассказала, что артиста нередко одолевала лёгкая депрессия. Однако весной 2020 года ситуация усугубилась.

У него была депрессия весной, когда поотменялись все концерты, коронавирус, он провалился в депрессию, запил, потом был в реабилитации, только вышел с реабилитации, в четверг, получается, и у него должны были быть концерты в феврале, — отметила Малякина, слова которой приводит Пятый канал.

Она также добавила, что комик явно пытался побороть чувство ненужности. Известно, что у артиста осталась дочь от первой жены, а также вдова Анастасия Шаляпина.

В понедельник, 25 января, стало известно, что тело Шаляпина было обнаружено в доме на Хорошёвском шоссе его женой. Причина его смерти пока не названа, на месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным ряда источников, прорабатывается версия суицида.

Александр Шаляпин известен по выступлениям в Stand Up Show — проекте Comedy Club на телеканале ТНТ. Помимо этого, на его счету множество ролей в фильмах и сериалах, в том числе он снимался в картинах «Бумер-2», «Любовь как любовь», «Глухарь-2» и других.

Ранее NEWS.ru писал, что погибший актёр, комик-стендапер Александр Шаляпин страдал от алкогольной зависимости. Об этом рассказал его коллега Карен Арутюнов, допустив, что именно она могла привести к трагическому исходу.