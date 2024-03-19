Директор Нагиева назвала фейком фото с георгиевской лентой в форме буквы Z

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дмитрий Нагиев

Артист Дмитрий Нагиев не публиковал в соцсетях фотографию на фоне автомобиля с наклеенной на стекло георгиевской лентой в форме буквы Z, заявила NEWS.ru его директор Елена Шайкина. По ее словам, это похоже на фейк.

Я такой фотографии артиста не видела. У Дмитрия есть единственный официальный аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), больше нет его в соцсетях нигде, и этой фотографии там нет. Это какой-то фейк, — заявила Шайкина.

По словам директора Нагиева, у артиста нет столько свободного времени, чтобы делать подобные снимки. Она заявила, что он «работает 365 дней в году».

Ранее в Telegram-каналах распространилась фотография с мужчиной в темных очках на фоне автомобиля с наклейкой Z в цветах георгиевской ленты, который улыбается и показывает на камеру большой палец. Изображение сопровождалось надписью: «Сильной стране — сильный президент». Ряд СМИ предположили, что на снимке изображен шоумен, однако он не делал никаких политических высказываний в соцсетях.

В Сети ранее появился первый тизер сериала «Тень Чикатило» об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого не менее 83 жертв. В новом проекте Нагиев вернется к роли ростовского потрошителя Андрея Чикатило, в трейлере есть сцены с шоуменом в образе убийцы.