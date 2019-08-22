https://static.news.ru/photo/7d75aad4-c4d8-11e9-a2a5-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой и Лайма Вайкуле Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле и композитор Игорь Крутой не ссорились из-за фестиваля «Рандеву», сообщил директор исполнительницы Алексей Яковлев.

Ранее артистка рассказала, что причиной размолвки стало создание в латвийском городе фестиваля «Лайма Рандеву» вместо основанного Крутым конкурса «Новая волна». Она отметила, что с тех пор российский композитор считает её предателем, несмотря на многолетнюю дружбу.

Никакого конфликта нет. «Новая волна» ушла, Лайма пришла, — сказал директор в интервью РИА Новости .

Как писал News.ru, Игорь Крутой ответил латвийской певице Лайме Вайкуле, заявившей о конфликте между ними, случившемся на фоне отмены в 2014 году международного музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале и его переезда в Сочи.