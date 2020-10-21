Директор Конкина показала своего «настоящего» мужа

https://static.news.ru/photo/acfb80e6-13e5-11eb-b90e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин в роли Шарапова Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press

Скандалы вокруг звёздного семейства Владимира Конкина набирают обороты с новой силой. Как только актёр заявил, что видит в истории с гибелью дочери в бассейне криминал, поползли слухи о его романе с собственным директором Еленой Переслени и её «плохом» отношении к детям актёра.

В частности, Конкину приписали брак с Переслени, который якобы был тайно заключён какое-то время назад, а также венчание с «избранницей». Это подтвердила невестка Конкина Елена, которая сейчас проживает в Германии. Она сослалась на Станислава Садальского, который якобы первым сообщил новость о браке исполнителя роли Шарапова со своим директором, а также на друзей самой Переслени в программе «Пусть говорят» на Первом канале .

Сама Переслени недоумевает, какое отношение её личная жизнь может иметь к гибели дочери Конкина в бассейне, но решила обелиться, предоставив в студию и свидетельство о браке, и самого мужа — Эдуарда Митина. Брак, согласно документу, был заключён в Лиепае в 1987 году, с этого момента супруги не расставались.

Митин довольно спокойно отреагировал на сплетни о жене, проведя аллегорию с искривлённым зеркалом, в котором якобы факты и события отразились в исковерканном виде. А также «вспомнил» рассказанную много лет назад на вечеринке у Конкина историю о подруге Переслени, которая в Италии подобрала слепого котёнка, не бросила его и привезла в Россию.

Может быть, этот котёнок потом превратился в брошенного ребёнка, а моя жена — в подругу? — предположил муж концертного директора Конкина.

Однако эта история вызвала недоумение и негодование со стороны гостей студии, некоторые из них усомнились, что Переслени и мужчина, с которым у неё заключён брак, действительно живут как муж и жена.

Вы сидите на расстоянии друг от друга, вы даже ни разу не обнялись, — насмешливо заметила невестка Конкина Елена, заявив, что считает фикцией «брак» директора своего свёкра с представленным в студии мужчиной.

Не помогло даже то, что Елена Переслени демонстративно уселась на колени к супругу, эффект откровенных признаний был потерян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор советского и российского актёра Владимира Конкина — Елена Переслени — опровергла слухи об оставленном в Италии на попечении мужа ребёнке-инвалиде.